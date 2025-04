Lanazione.it - Positivi risultati per i Ragazzi e i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 10 aprile 2025 – Nuovi,per i giovani. La prima prova della Coppa Toscanaha visto emergere Mattia Falciani del 2012 che, impegnato a Firenze nel biathlon, ha meritato il terzo posto di giornata frutto deiottenuti in più specialità a confronto con coetanei di società aretine, fiorentine e senesi. Il portacoloriha ben figurato soprattutto nel salto in alto dove ha centrato il primo posto con 1.60 metri con un vantaggio di ben diciassette centimetri ottenuto sul secondo, andando così a dar seguito a un avvio di stagione particolarmente entusiasmante in cui aveva già ottenuto i titoli toscani e i record regionali indoor nelle due discipline dell’alto e del lungo. La squadra aretina ha schierato anche Livia Agutoli, Margherita Gennari, Samuele Magnaghi, Fabio Marcaccioni, Isabella Mencarelli, Mariagiulia Pastorelli e Lisa Tavarnesi che hanno rotto il ghiaccio nella prima prova stagionale all’aperto.