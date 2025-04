Un evento targato Sintra al ristorante di Alessandro Borghese

evento targato Sintra al ristorante "II lusso della semplicità" di Alessandro Borghese. Tecnologie digitali e alta cucina verranno eccezionalmente abbinate in una serata dal titolo "AI e Omnicanalità: l'ingrediente segreto per il commercio unificato" che, in programma dalle 18.30 di martedì 15 aprile, nasce dalla collaborazione organizzativa tra l'azienda aretina, ShippyPro e Shopify. L'appuntamento sarà ospitato dal ristorante milanese di Borghese che diventerà il palcoscenico di un incontro tra imprenditori e manager di tutta la penisola in cui trattare e approfondire le più recenti innovazioni nel campo della digitalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di "confermare" o "ribaltare" le idee dei presenti su concetti quali intelligenza artificiale e commercio unificato.

