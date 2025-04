I nuovi smart glass di Google con Gemini

Wired.it - I nuovi smart glass di Google con Gemini Leggi su Wired.it I prototipi sono stati mostrati da Izadi Shahram, che guida il progetto sulla piattaforma Android Xr

Sono questi gli occhiali smart di Samsung? Spuntano in un video di Google. Google ci riprova con gli occhiali smart: Project Astra prende forma. Android XR il nuovo sistema operativo di Google per la realtà estesa. L Google Glass stanno per tornare, ma li farà Samsung. Google presenta Android XR, il sistema operativo per visori di realtà mista e smart glass. Project Astra, cos'è e come funziona l'assistente intelligente e «umanizzato» di Google (e spunta un nuovo paio di Smart Glass). Ne parlano su altre fonti

Samsung "Haean", cosa sappiamo dei nuovi smart glass basati su Android - Samsung punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel segmento di mercato dei dispositivi per la realtà aumentata, grazie anche alla collaborazione con Google che sta lavorando ... ha assegnato ai ... (tecnologia.libero.it)

Amazon Glass, gli occhiali smart del futuro con Alexa - Secondo il noto quotidiano economico Financial Times, Amazon sarebbe in procinto di lanciare dei nuovi Smart Glass, sulla falsariga di quelli di Google, che per la verità hanno avuto poca fortuna. (cellulare-magazine.it)

Nuovi Nest in arrivo: Google promette prodotti smart più utili per la casa - In questi giorni Google ha rinnovato il proprio impegno per la domotica annunciando l’arrivo di nuovi prodotti per la linea Nest, con la promessa di dispositivi ancora più utili per la casa intelligen ... (gizchina.it)