Bodo Glimt-Lazio stasera in Europa League | orario formazioni e dove vederla in tv

Europa League stasera, giovedì 10 aprile, la Lazio fa visita al Bodo Glimt. Il match in programma alle ore 18.45 è valido per l'andata dei quarti di finale della competizione. La Lazio di Marco Baroni è reduce dal prezioso successo in campionato contro l'Atalanta, mentre in Europa League il pass per i quarti di finale è arrivato dopo un difficile doppio confronto con il Viktoria Plzen. I norvegesi hanno invece superato l'Olympiacos. Il ritorno del match tra la Lazio e il Bodo è in programma tra una settimana esatta allo stadio Olimpico di Roma.Le probabili formazioniQueste le probabili formazioni:Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen. A disp. Lund, Brondbo, Webbangomo, Maatta, Auklens, Nielsen, Helmersen, Kjaer, Sorli, Hansen, Mikkelsen.

