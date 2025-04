Bonifica Parmense - Comune di Medesano | patto per la sicurezza della viabilità locale

Bonifica Parmense interverrà sul territorio di Medesano con alcuni capillari lavori a protezione della viabilità e per la sicurezza di strade e versanti per un importo complessivo di 50 mila euro nell’anno 2025: è l’esito dell’accordo, firmato dalla presidente del Consorzio Francesca. Parmatoday.it - Bonifica Parmense - Comune di Medesano: patto per la sicurezza della viabilità locale Leggi su Parmatoday.it Lainterverrà sul territorio dicon alcuni capillari lavori a protezionee per ladi strade e versanti per un importo complessivo di 50 mila euro nell’anno 2025: è l’esito dell’accordo, firmato dalla presidente del Consorzio Francesca.

Bonifica Parmense - Comune di Medesano: patto per la sicurezza della viabilità locale - I lavori, dall’importo complessivo di 50 mila euro (co-finanziato dai due enti) saranno eseguiti sulle strade “Sant’Andrea Bagni - Roccalanzona”, “Case Faggi - Case Mezzadri” e “Case Matteo - Case Mez ... (parmatoday.it)

Bonifica Parmense, al via la stagione irrigua 2025 In evidenza - 800220797 il numero verde gratuito per richiedere l’acqua. La Presidente Mantelli: “Ha già aderito al servizio il 50% delle aziende agricole consorziate”. Il DG Useri: “Costo dell’acqua al metro cubo ... (gazzettadellemilia.it)

La strada dei Boscaini, tra Varano Marchesi di Medesano e Pellegrino Parmense, sarà chiusa dal 25 al 27 Marzo - La strada comunale dei Boscaini, tra Varano Marchesi di Medesano e Pellegrino Parmense, sarà chiusa dal 25 al 27 Marzo compresi. Il cantiere che riguarda la messa in sicurezza del dissesto ... (gazzettadiparma.it)