Thiago Motta Juve spunta il retroscena | Giuntoli avvebbe voluto vedere questo nella sua squadra I dettagli

JuventusNews24Thiago Motta Juve, spunta il retroscena: Giuntoli avvebbe voluto vedere questo nella sua squadra. I dettagli svelati dalla Gazzetta dello Sport di oggiEmerge un dettaglio interessante relativo alla gestione Thiago Motta e in particolare a ciò che il direttore sportivo della Juventus Giuntoli avrebbe voluto vedere nella squadra allenata dall’italo-brasiliano.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Giuntoli avrebbe voluto vedere una Juve schierata con la difesa tre, un modulo che invece si è visto soltanto con il cambio di guida tecnica e con l’avvento di Igor Tudor alla Juve.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, spunta il retroscena: Giuntoli avvebbe voluto vedere questo nella sua squadra. I dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ilsua. Isvelati dalla Gazzetta dello Sport di oggiEmerge uno interessante relativo alla gestionee in particolare a ciò che il direttore sportivo dellantusavrebbeallenata dall’italo-brasiliano.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sportavrebbeunaschierata con la difesa tre, un modulo che invece si è visto soltanto con il cambio di guida tecnica e con l’avvento di Igor Tudor alla.Leggi suntusnews24.com

Thiago Motta Juve, spunta il retroscena sulla sua squadra. Esonero Thiago Motta, spunta una clausola: l'addio costerebbe 15 milioni alla Juventus. Ribaltone Motta: c’è già un’altra big, smacco alla Juve. Juve, spunta il nome di Pioli per il dopo Motta: ecco perché può finire in bianconero. Le dieci mosse di Tudor che hanno cambiato la Juve in tre giorni. Juventus, il pizzino egli Elkann a Thiago Motta: cosa spunta sulla "Stampa" dopo il disastro. Ne parlano su altre fonti

Juventus, l'esonero di Thiago Motta sarebbe un salasso: spunta una mega clausola - L'esonero di Thiago Motta resta un tema d'attualità in casa Juventus. Tifosi e società sono insoddisfatti dei risultati ottenuti dall'allenatore fortemente voluto dal 'Director of Football' Cristiano ... (msn.com)

Thiago Motta in rossonero, panchina eccellente per l’ex Juve - L'avventura alla Juventus di Thiago Motta si è conclusa prima del previsto. Per il futuro spunta l'ipotesi rossonera ... (diregiovani.it)

Traghettatore Juve: spunta una soluzione a sorpresa in caso di esonero immediato di Thiago Motta. L’idea stuzzica - Traghettatore Juve: spunta una soluzione a sorpresa in caso di esonero immediato di Thiago Motta dopo la partita con la Fiorentina. L’idea stuzzica Nel caso in cui la Juventus incappasse in una nuova ... (juventusnews24.com)