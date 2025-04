Inchiesta fiscale per Andrea Pignataro | nel mirino 12 miliardi di euro non versati

fiscale da 1,2 miliardi di euro: è questa la cifra contestata dalla Procura di Bologna al colosso tecnologico Ion Group, fondato da Andrea Pignataro, secondo uomo più ricco d’Italia secondo l’ultima classifica di Forbes, subito dopo Giovanni Ferrero.Secondo le indagini, tra il 2013 e il 2023 il gruppo non avrebbe versato le imposte dovute, inclusi interessi che portano il totale a una somma monstre. Al centro dell’Inchiesta, anche la questione della residenza fiscale: per la Guardia di Finanza, Ion avrebbe il suo centro decisionale effettivo in Italia, e quindi avrebbe dovuto pagare le tasse nel nostro Paese.Sede a Londra, ma radici italianeIon è attiva nel campo delle tecnologie e dei servizi finanziari, con quartier generale a Londra e filiali in diversi paesi, tra cui il Lussemburgo. Dayitalianews.com - Inchiesta fiscale per Andrea Pignataro: nel mirino 1,2 miliardi di euro non versati Leggi su Dayitalianews.com Dieci anni di imposte non pagate secondo la ProcuraUn’evasioneda 1,2di: è questa la cifra contestata dalla Procura di Bologna al colosso tecnologico Ion Group, fondato da, secondo uomo più ricco d’Italia secondo l’ultima classifica di Forbes, subito dopo Giovanni Ferrero.Secondo le indagini, tra il 2013 e il 2023 il gruppo non avrebbe versato le imposte dovute, inclusi interessi che portano il totale a una somma monstre. Al centro dell’, anche la questione della residenza: per la Guardia di Finanza, Ion avrebbe il suo centro decisionale effettivo in Italia, e quindi avrebbe dovuto pagare le tasse nel nostro Paese.Sede a Londra, ma radici italianeIon è attiva nel campo delle tecnologie e dei servizi finanziari, con quartier generale a Londra e filiali in diversi paesi, tra cui il Lussemburgo.

