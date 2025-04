Panorama.it - Spalletti, mezza Italia è fatta con il blocco Inter

A inizio giugno l’volerà a Oslo per iniziare la sua corsa al Mondiale 2026 contro la Norvegia. Con o senza Haaland, impegnato a recuperare da un brutto infortunio, sarà una sfida psicologicamente in salita perché i nostri avversari hanno approfittato delle prime due giornate – azzurri impegnati nello sfortunato quarto di finale della Nations League – per portarsi in vetta a punteggio pieno. La nazionale di Lucianosi presenterà in Norvegia staccata di 6 punti e con la prospettiva di giocarsi subito una partita decisiva per la qualificazione mondiale che, dopo i flop di Ventura (2018) e Mancini (2022) nessuno si può permettere di fallire.Una settimana prima a Monaco di Baviera sarà stata assegnata la Champions League e in quella notte potrebbe essere protagonista l’di Simone Inzaghi.