Anf | Amministrazione sostegno non diventi carcere invisibile

Amministrazione di sostegno “una forma di interdizione mascherata”, fino quasi ad un “carcere invisibile“. L’Associazione nazionale forense (Anf) esprime “profonda preoccupazione” per l’emendamento proposto dal Governo al disegno di legge “As 1192” mirato alla semplificazione normativa e al riordino degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione attraverso un loro accorpamento alla disciplina dell’Amministrazione di sostegno. La riforma “non appare coerente” con il parere uscito dalla commissione Giustizia del Senato il 30 ottobre del 2024 (firmava la senatrice della Lega Erika Stefani), “le cui preoccupazioni e argomentazioni sono condivise dall’associazione” degli avvocati guidata dal segretario Giampaolo di Marco. Puntomagazine.it - Anf: Amministrazione sostegno non diventi carcere invisibile Leggi su Puntomagazine.it Monito a Parlamento: Evitare regressione su diritti fondamentaliBologna. Se è condivisibile “l’obiettivo di superare istituti ormai anacronistici”, va evitata “una regressione sul piano delle garanzie dei diritti fondamentali della persona” facendo dell’di“una forma di interdizione mascherata”, fino quasi ad un ““. L’Associazione nazionale forense (Anf) esprime “profonda preoccupazione” per l’emendamento proposto dal Governo al disegno di legge “As 1192” mirato alla semplificazione normativa e al riordino degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione attraverso un loro accorpamento alla disciplina dell’di. La riforma “non appare coerente” con il parere uscito dalla commissione Giustizia del Senato il 30 ottobre del 2024 (firmava la senatrice della Lega Erika Stefani), “le cui preoccupazioni e argomentazioni sono condivise dall’associazione” degli avvocati guidata dal segretario Giampaolo di Marco.

Anf: Amministrazione sostegno non diventi carcere invisibile.

