Harley-Davidson Euro Festival tutto pronto per il weekend a Port Grimaud nel golfo di Saint Tropez

Harley-Davidson® Euro Festival che si terrà sulla splendida Costa Azzurra dall'8 all'11 maggio 2025. Questo iconico evento riunirà motociclisti e appassionati da tutta Europa per un weekend ricco di motociclette, musica e l'inconfondibile esperienza Harley-Davidson. Il Festival, che si svolgerà presso il Camping de la Plage, presenterà una scaletta di concerti dal vivo con la performance principale di Rag'n'Bone Man sabato sera. I rockers svedesi Royal Republic apriranno il Festival giovedì con il loro suono energico, mentre Eagle-Eye Cherry Porterà il suo mix caratteristico di rock e melodie soul venerdì. Inoltre, i tre vincitori del Harley-Davidson Music Contest provenienti da Francia, Italia e Spagna si esibiranno venerdì, con concerti all'Harley Bar per tutto il weekend all'insegna della celebrazione del talento.

