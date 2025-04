Ilnapolista.it - La foto del Madrid è Ancelotti nel bus 35 minuti dopo il ko mentre Vinicius e Bellingham scattano foto coi vip

Leggi su Ilnapolista.it

Ladelnel bus 35il kocoi vipEl Paìs dedica un interessante approfondimento post-sconfitta del Realin Champions contro l’Arsenal. Lo scrive David Alvarez che ci sembra molto informato e addentro al mondo del Real.Innanzitutto Alvarez comincia col citare il pezzo di Barney Ronay sul Guardian.Ricorda la frase diin sala stampa:L’italiano è salito sull’autobusaver spiegato di nuovo quello che sta spiegando da agosto: «Sono i problemi che abbiamo avuto per tutta la stagione, la difficoltà di essere compatti nei momenti buoni e anche nei momenti non buoni».“– scrive il Paìs – ha avuto almeno altri 35martedì sera per continuare a ruminare, seduto su un autobus con il motore acceso in attesa dei suoi calciatori.