Sigaretta elettronica senza nicotina | in gravidanza e allattamento si può?

Se sono noti i danni del fumo sia in generale che in particolare nelle donne ine durante l’, più controversa è la questione della. Anche partendo dal dato, come evidenziato in questo studio, che la commercializzazione dell’uso di sigarette elettroniche come alternativa più sicura al fumo diha portato a un uso crescente anche in, è importante fare il punto della situazione per comprendere i reali rischi (se presenti) e come regolarsi con questi strumenti.Cosa contiene unaFonte: iStockLaè un’opzione che si ottiene scegliendo un liquido (e-liquid) privo di. È quindi un dispositivo che non prevede l’utilizzo dellain quanto questa sostanzaessere aggiunta opzionalmente, mentre i cosiddetti e-liquidcontengono principalmente glicole propilenico (PG), glicerolo vegetale (VG), aromi e talvolta acqua depurata.