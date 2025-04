Su nave da crociera passeggeri obbligati a spegnere luci e abbassare tende

crociera rilassante. La maggior parte pianifica le proprie vacanze in modo da poter partire per la crociera dei propri sogni, rilassarsi e distendersi.Ma le persone a bordo della Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Ovvero quando hanno appreso che durante una parte del loro viaggio avrebbero dovuto attenersi a regole severe per un motivo spaventoso.Continuate a leggere per saperne di più.I passeggeri a bordo del viaggio inaugurale della nave da crociera Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Quando è stato detto loro di spegnere le luci e chiudere le tende per la loro sicurezza.L’enorme nave di lusso sta attraversando il mondo. Il viaggio di 111 notti è iniziato in Germania e di recente ha attraversato le acque vicino a Darwin, in Australia, e a Manila nelle Filippine. It.newsner.com - Su nave da crociera passeggeri obbligati a spegnere luci e abbassare tende Leggi su It.newsner.com Molte persone sognano di fare unarilassante. La maggior parte pianifica le proprie vacanze in modo da poter partire per ladei propri sogni, rilassarsi e disrsi.Ma le persone a bordo della Queen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Ovvero quando hanno appreso che durante una parte del loro viaggio avrebbero dovuto attenersi a regole severe per un motivo spaventoso.Continuate a leggere per saperne di più.Ia bordo del viaggio inaugurale delladaQueen Anne di Cunard hanno avuto una brutta sorpresa. Quando è stato detto loro dilee chiudere leper la loro sicurezza.L’enormedi lusso sta attraversando il mondo. Il viaggio di 111 notti è iniziato in Germania e di recente ha attraversato le acque vicino a Darwin, in Australia, e a Manila nelle Filippine.

Malore sulla nave da crociera, passeggero soccorso e portato in ospedale. Il Messico aumenterà le tasse sui passeggeri delle navi da crociera. Nave da crociera Odyssey in ritardo di tre mesi: i passeggeri bloccati a Belfast dovevano partire per un viagg. La crociera da incubo: 200 passeggeri bloccati da un'epidemia di vomito e diarrea. Nave da crociera colpita da un'onda di 9 metri: passeggero morto schiacciato dai mobili, oltre 100 feriti. Ancona, varata la Viking Vesta, nave da crociera green per mille passeggeri costruita da Fincantieri. Ne parlano su altre fonti

Fincantieri, due nuove navi da crociera «sostenibili» per Aida Cruises: contratto da oltre 2 miliardi - Progettate con oltre 2.100 cabine passeggeri ognuna, le due navi da crociera sono destinate ad Aida Cruises, compagnia leader nel mercato crocieristico tedesco. Ogni unità sarà dotata di circa 2 ... (ilgazzettino.it)

Crociere, passeggeri ancora in crescita. Le strategie dei big per ampliare la flotta - Alla fine dei conti la sfida più impegnativa per il settore delle crociere non sono i dazi. O le tensioni generate dalla politica. «E’ business as usual», ... (ilsecoloxix.it)

Isotta Fraschini firma il futuro delle grandi navi da crociera - Fincantieri e Viking hanno annunciato la nascita della prima unità passeggeri alimentata a idrogeno. I motori costruiti a Bari ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)