Taglio del cuneo fiscale ad aprile nuovo ritardo | stipendi senza sconto fiscale

Brutte notizie per i dipendenti pubblici italiani che, anche ad2025, non riceveranno in busta gli effetti deldelprevisto dall’ultima Legge di Bilancio. Le ragioni sono di natura tecnica, come riferiscono dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con la piattaforma che gestisce glipubblici, NoiPa, che necessita ancora di un lungo upgrade di sistema imposto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tutto rimandato a data da destinarsi, dunque, con i dipendenti pubblici che potranno comunque consolarsi con altre voci aggiuntive nel cedolino di: si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale con emissione speciale e degli arretrati dell’indennità di amministrazione prevista per il personale dei ministeri.Il mancatodelCome detto, l’accredito deldelneglidei dipendenti pubblici sta subendo ritardi per ragioni di natura tecnica, con la piattaforma NoiPa che ha necessità di un upgrade per adeguare il sistema alla nuova metodologia di calcolo.