Rischio spopolamento dote di 8 milioni per riabitare il Sud

milioni di abitanti nel Sud, contro i 5,2 milioni previsti nel Centro-Nord. Una crisi che si riflette soprattutto nelle fasce d’età più giovani e che, se non verrà contrastata efficacemente, rischia di ampliare ulteriormente il divario economico e sociale tra Nord e Sud, portando alla desertificazione di quasi un terzo del territorio nazionale. Per invertire questa tendenza, la Fondazione con il Sud ha deciso di sostenere azioni concrete per frenare lo spopolamento e favorire lo sviluppo delle comunità locali, finanziando iniziative che disegnino percorsi alternativi e sostenibili di crescita e rivitalizzazione. Nasce così il nuovo bando “riabitare il Sud”, destinato a piccoli comuni e organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quotidiano.net - Rischio spopolamento, dote di 8 milioni per "riabitare il Sud" Leggi su Quotidiano.net Dal 2001 al 2023, il Mezzogiorno ha già perso circa 730 mila residenti. Un trend demografico preoccupante che, secondo le stime, porterà entro il 2080 a una riduzione di 8di abitanti nel Sud, contro i 5,2previsti nel Centro-Nord. Una crisi che si riflette soprattutto nelle fasce d’età più giovani e che, se non verrà contrastata efficacemente, rischia di ampliare ulteriormente il divario economico e sociale tra Nord e Sud, portando alla desertificazione di quasi un terzo del territorio nazionale. Per invertire questa tendenza, la Fondazione con il Sud ha deciso di sostenere azioni concrete per frenare loe favorire lo sviluppo delle comunità locali, finanziando iniziative che disegnino percorsi alternativi e sostenibili di crescita e rivitalizzazione. Nasce così il nuovo bando “il Sud”, destinato a piccoli comuni e organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Rischio spopolamento, dote di 8 milioni per "riabitare il Sud". LAMA DEI PELIGNI: ECCO I NUMERI DI "DOTE DI COMUNITA'" PROGETTO DELLA REGIONE PER LE AREE INTERNE.

