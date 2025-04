La regina Camilla visita una scuola a Roma E accetta una pizza

visita ufficiale in Italia, era impegnato a Roma con la premier Giorgia Meloni a a Villa Doria Pamphilij, poi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'ex Mattatoio nel quartiere Testaccio, la regina Camilla si è recata presso l'Istituto Alessandro Manzoni nel quartiere Appio Latino. GUARDA LE FOTOCarlo e Camilla: le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Accolta da applausi e dagli studenti con in mano bandierine britanniche, Camilla ha incontrato studenti, dirigenti scolastici, maestre e il direttore del British Council, Brian Young. Con lei nella visita anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Uscendo dalla scuola le è stata offerta anche una pizza, tra i simboli del Made in Italy.

