In Germania è stato raggiunto l’accordo per il nuovo governo

Germania avrà un nuovo governo. È stato infatti raggiunto e presentato un accordo, sostenuto dal partito Cristiano-Democratico di centrodestra CDU, di fatto il vincitore in termini di voti, dalla CSU, il ramo bavarese del partito, e dai Socialdemocratici dell’SPD, il partito di Olaf Scholz. Il cancelliere uscente era stato tra i grandi sconfitti alle urne, risultando solo terzo allo spoglio finale.L’intesa prevede che la cancelleria vada a un membro della CDU, molto probabilmente al suo leader, Friedrich Merz. Al partito di maggioranza andranno anche sei ministeri, tra i quali anche quello dell’Energia e quello degli Esteri. L’SPD dovrebbe ottenere sette ministeri, fra cui quello dell’Economia, della Giustizia, della Difesa e del Lavoro. Metropolitanmagazine.it - In Germania è stato raggiunto l’accordo per il nuovo governo Leggi su Metropolitanmagazine.it A un mese e mezzo di distanza dalle elezioni federali, che si sono tenute lo scorso 23 febbraio, laavrà un. Èinfattie presentato un accordo, sostenuto dal partito Cristiano-Democratico di centrodestra CDU, di fatto il vincitore in termini di voti, dalla CSU, il ramo bavarese del partito, e dai Socialdemocratici dell’SPD, il partito di Olaf Scholz. Il cancelliere uscente eratra i grandi sconfitti alle urne, risultando solo terzo allo spoglio finale.L’intesa prevede che la cancelleria vada a un membro della CDU, molto probabilmente al suo leader, Friedrich Merz. Al partito di maggioranza andranno anche sei ministeri, tra i quali anche quello dell’Energia e quello degli Esteri. L’SPD dovrebbe ottenere sette ministeri, fra cui quello dell’Economia, della Giustizia, della Difesa e del Lavoro.

In Germania raggiunto l’accordo di coalizione, Merz “Siamo tornati”. Coalizione di Governo in Germania tra Cdu-Csu di Merz e Spd, l'estrema destra di Afd fa la storia nei sondaggi. Germania, raggiunto un accordo per sbloccare i finanziamenti alla difesa. Germania, raggiunto accordo di governo tra Cdu e Spd. Accordo raggiunto per il governo in Germania. Germania, raggiunto accordo tra Cdu/Csu e Spd per coalizione. Ne parlano su altre fonti

In Germania raggiunto l’accordo di coalizione, Merz “Siamo tornati” - BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - E' stato raggiunto un accordo per la formazione della nuova coalizione di governo in Germania. Il documento è stato concordato tra Unione cristiano democratica (Cdu), ... (msn.com)

Germania, trovato accordo di governo tra Cdu e Spd: Merz sarà il Cancelliere - I leader dei partiti hanno comunicato la rinascita della 'GroKo'. L'insediamento è previsto a maggio. Per la prima volta il ministro degli Esteri sarà dell'Unione dei cristiano-democratici ascolta art ... (informazione.it)

Raggiunto l’accordo di governo in Germania tra Cdu e Spd. Merz sarà cancelliere - L'annuncio ufficiale con una conferenza stampa congiunta di Cdu e Spd alle 13: parleranno i due rappresentanti Markus Söder e Lars Klingbeil ... (ilfattoquotidiano.it)