Vaccino pertosse in gravidanza: quando farlo, perché è sicuro e come protegge il neonato

Le vaccinazioni raccomandate insono due: quella per l’influenza stagionale e quella contro difterite, tetano e(dTpa). In modo particolare quest’ultima è una vaccinazione molto importante ancheriportato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la frequenza della– una malattia molto grave e altamente infettiva – è in aumento negli ultimi anni. Vediamo quindi di capirefunziona ilper laine quali sono le indicazioni in proposito.Cos’è ilcontro laè raccomandato inFonte: iStockPiù che dicontro laè più corretto parlare dicontro difterite-tetato-in quanto,ricordato nel documento congiunto Vaccinazioni inredatto dal gruppo di lavoro SIGO, SIMP, AOGOI, AGUI, SITI, SIN, FNOPO, Rete Interaziendale Milano Materna Infantile (RIMMI), Vivere Onlus, Cittadinanzattiva, non esiste unmonovalente contro la sola