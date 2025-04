Mistermovie.it - Curiosità Bullet Train, l’adrenalina corre con Brad Pitt

Ladybug, sicario dal passato travagliato, ha un compito solo in apparenza semplice: salire su un treno veloce tra Tokyo e Kyoto, prendere una valigetta d’argento e scendere senza farsi notare.e Tramadi David Leitch conMa il caso – o forse un disegno più grande – vuole che su quello stesso treno si trovino altri assassini, ognuno con i propri motivi e obiettivi. La corsa si trasforma presto in una spirale di sangue, inganni e lotta per la sopravvivenza. Al centro di tutto, un nemico temuto e invisibile: la Morte Bianca.si mette in gioco in prima personaIl protagonista, interpretato da, ha dato prova di notevole impegno fisico: ha realizzato di persona la quasi totalità delle scene d’azione, arrivando a coprire il 95% delle acrobazie previste.