Cina | biblioteca offshore diventa attrazione popolare a Hainan

Leggi su Romadailynews.it

Avete mai visto unagalleggiante sul mare? Ce n’e’ una situata nella baia di Gaolong, citta’ di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di. Questae’ta un luogo imperdibile per gli abitanti del luogo e per i turisti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6081150/6081150/2025-04-10/-a-Agenzia Xinhua