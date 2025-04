Tvzap.it - “Stasera tutto è possibile” senza De Martino: chi potrebbe prendere il suo posto

News Tv. Con il passaggio di Stefano Dealla prima serata di Rai 1,si ritrova a dover affrontare una delle sfide più delicate: continuare a brillareil volto che ne ha segnato il rilancio e la consacrazione. La domanda è legittima: può lo show resistereil suo conduttore-simbolo? E soprat: chi può raccoglierne l’eredità? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “The Couple”, la scoperta su Laura Maddaloni e la sua famigliaLeggi anche: “Affari tuoi”, finisce malissimo per Alberto: scoppia la polemicaSTEP, un format più grande del suo conduttoreNonostante il carisma e il tocco personale di Deabbiano inciso in modo evidente sul successo del programma, va detto che Step non è mai stato un one-man show. Il suo punto di forza sta altrove: in un gruppo affiatato di comici, in giochi che ormai sono diventati piccoli cult, in un’atmosfera rilassata, spensierata, che difficilmente si trova altrove nel panorama televisivo.