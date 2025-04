Auto pirata una patente falsa e un cittadino senza assicurazione | denunce e fermi per gli automobilisti della Bassa

Leggi su Bergamonews.it

Palosco. Ha investito una ciclista e si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso, fuga e lesioni. Il fatto è avvenuto nella giornata di mercoledì 9 aprile, alle 15.30 circa, quando la polizia locale è intervenuta, insieme ai colleghi di Bolgare, per un incidente in via Palazzolo, a Palosco. Sul posto, insieme agli agenti, il personale medico del 118 che ha soccorso la donna e trasportata, in elisoccorso, all’ospedale di Brescia in codice giallo, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni gravi.Dagli accertamenti eseguiti anche grazie all’impianto di videosorveglianza, la polizia locale è riuscita a risalire all’, identificando il conducente e denunciandolo per omissione di soccorso, fuga e lesioni. All’uomo è stata anche ritirata laed è stato multato per alcune violazioni del codicestrada.