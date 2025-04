Ilfattoquotidiano.it - I gladiatori, il Colosseo e solo 6 parole pronunciate: così Totti in Russia ha intascato un bonifico a 6 zeri

Uno scenario decisamente kitsch ispirato all’antica Roma e una sola battuta in italiano come da copione.questo è bastato a Francescoper mettersi in tasca una 6. L’ex capitano della Roma ha partecipato a un evento promozionale di Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse sportive in cui è stato premiato con l’RB Award. La sua presenza a Mosca ha suscitato tante polemiche in Italia, ma anche in Ucraina.Nella sua serata,si è mostrato sempre silenzioso e sorridente, probabilmente anche perché non capiva nulla di quello che stavano dicendo gli altri presenti. E poi, a un certo punto, due personaggi sul palco vestiti dae con una scenografia che richiamava ilsi sono messi a recitare il loro sketch in russo a dir poco surreale.