Treni | tre giorni di chiusura per la linea tra Tirano e Morbegno

Morbegno e Tirano. Le modifiche: Questo comporterà delle modifiche alle corse in programma sulla linea Tirano-Milano. Da domani, venerdì 11 aprile e fino a domenica 13 aprile 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà bloccata tra le stazioni di Morbegno e Tirano.

