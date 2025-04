Niente Atalanta Motta riparte col botto insieme a un giocatore della Juve

Motta potrebbe ripartire subito dopo il benservito datogli dalla Juventus lo scorso 23 marzo. Non però dall'Atalanta, alla quale è stato di recente accostato come possibile erede di quel Gian Piero Gasperini che rappresenta in qualche modo il suo 'mentore' calcistico.Niente Atalanta, Motta riparte col botto insieme a un giocatore della Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.itMotta per l'Atalanta non è un'ipotesi campata per aria. Nonostante il fallimento in bianconero, il tecnico italo-brasiliano rimane uno degli allenatori emergenti più interessanti. Fino all'esperienza torinese aveva fatto bene allo Spezia, raggiungendo una salvezza contro tutto e tutti, e benissimo col Bologna portandolo a una storica qualificazione in Champions League.Per questo motivo l'ex centrocampista dell'Inter vanta diversi estimatori anche all'estero.

