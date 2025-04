Gli stranieri in Toscana sono 424 000 | ‘Arriveranno a 1 milione nel 2060’

stranieri presenti in Toscana sono 424.000, l'11,6% della popolazione con una media italiana che si attesta all'8,9%. E con i 146.000 stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, sono 570.000 i residenti in Toscana che hanno un background migratorio, il 15,6% dei 3,7 milioni di abitanti. sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del Rapporto 2024 sull'immigrazione in Toscana, redatto da un gruppo coordinato dall'Osservatorio sociale regionale e che è stato presentato questa mattina nella sede della presidenza della Regione. Il 18% dei nati in Toscana è straniero e un quarto dei matrimoni che si celebrano ha almeno un componente straniero. Da oggi al 2060, senza gli stranieri, la Toscana perderebbe 1,4 milioni di abitanti ma, grazie agli stranieri, mantenendo il trend attuale la perdita sarà di circa 400.

