Linea rossa del tram a Bologna fine lavori in via Ugo Bassi | quando riapre Foto

Bologna, 10 aprile 2025 – La Linea rossa del tram in via Ugo Bassi è praticamente pronta. Ora non resta che attendere fino a lunedì 14 aprile, quando il cantiere verrà smantellato lasciando spazio a una strada “completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari (Foto), sia sotto il piano strada, dove corrono le nuovissime reti dei sottoservizi (tubature di acqua, luce, gas e reti digitali)”, come assicurano dal Comune di Bologna. quando riapre a bus e mezzi Gli ultimi interventi, quelli concentrati nel tratto tra via Venezian e via Indipendenza, sono infatti stati completati. La via era chiusa da giugno 2024: più di dieci mesi di lavori che hanno comportato una cantierizzazione complessa, progettata e condotta – assicura il Comune – “per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali”. Ilrestodelcarlino.it - Linea rossa del tram a Bologna, fine lavori in via Ugo Bassi: quando riapre / Foto Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 10 aprile 2025 – Ladelin via Ugoè praticamente pronta. Ora non resta che attendere fino a lunedì 14 aprile,il cantiere verrà smantellato lasciando spazio a una strada “completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari (), sia sotto il piano strada, dove corrono le nuovissime reti dei sottoservizi (tubature di acqua, luce, gas e reti digitali)”, come assicurano dal Comune dia bus e mezzi Gli ultimi interventi, quelli concentrati nel tratto tra via Venezian e via Indipendenza, sono infatti stati completati. La via era chiusa da giugno 2024: più di dieci mesi diche hanno comportato una cantierizzazione complessa, progettata e condotta – assicura il Comune – “per ridurre al minimo gli inevitabili disagi per i cittadini e le attività commerciali”.

