Jacopo Giuliattini è il nuovo presidente degli odontotecnici di Confartigianato

Arezzo, 10 aprile 2025 –è ildiIl giovane imprenditore eletto all'unanimità “Unire la capacità manuale all’innovazione tecnologica per far crescere la categoria” Negli scorsi giorni si è svolta l’assemblea della categoriadiImprese Arezzo. Al termine del dibattito si è tenuta l’elezione delprende il testimone di Gianpaolo Farsetti, che ha guidato la categoria fino al raggiungimento della pensione. Un evento che segna un bel passaggio generazionale e allo stesso tempo rappresenta un'opportunità di crescita per l'intero settore. Il neo elettoringraziando per il lavoro portato avanti dal predecessore, ha condiviso le sue emozioni e il suo impegno nel promuovere un'ulteriore evoluzione del settore, attraverso l’innovazione tecnologica già in atto.