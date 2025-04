Quotidiano.net - Perché la Francia pensa di riconoscere lo Stato di Palestina

Parigi, 10 aprile 2025 – Emmanuel Macron ha dichiarato che lapotrebbelodiin un futuro prossimo. Incalzato dalle domande del giornalista Mohamed Bouhafsi, a bordo dell’aereo presidenziale di ritorno dal viaggio in Egitto, il presidente francese ha espresso il suo desiderio di “andare verso il riconoscimento della, non per compiacere qualcuno, maè giusto”. Più che una promessa, quella di Macron risuona come una speranza: quella di spingere, insieme all’Arabia Saudita a giugno in occasione di una conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York, una serie di paesi al riconoscimento sia di Israele che della. “Voglio partecipare a una dinamica collettiva, che deve anche permettere a tutti coloro che difendono ladia loro volta Israele, cosa che molti di loro non fanno”.