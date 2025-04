Prima Assicurazioni | dalla fondazione con Alberto Genovese all’attuale riassetto azionario

Leggi su Ildenaro.it

La visione innovativa diè un segno indelebile nel panorama del fintech e insurtech nazionale. La sua carriera è costellata da intuizioni geniali, con la capacità di cogliere delle opportunità per trasformare delle idee in progetti di successo. Tra questi spicca, oggi al centro dell’attenzione per unche dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.L’intuito imprenditoriale diEra il 2008 quandoha messo in piedi Facile.it, il primo grande contenitore online in grado di comparare i prodotti finanziari e assicurativi in Italia. L’idea si rivelò rivoluzionaria, ispirata a dei modelli di confronto presenti nel resto del mondo, aiutando i consumatori a trovare delle soluzioni ad hoc in risposta alle varie esigenze.