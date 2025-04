Cina | CPI in calo di 01 % a marzo

Cina, un importante indicatore dell’inflazione, e’ sceso dello 0,1% su base annua nel mese di marzo, secondo quanto dichiarato oggi dall’Ufficio nazionale di statistica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6081069/6081069/2025-04-10/Cina-cpi-in-calo-di-0-1-a-marzo Agenzia Xinhua Leggi su Romadailynews.it L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della, un importante indicatore dell’inflazione, e’ sceso dello 0,1% su base annua nel mese di, secondo quanto dichiarato oggi dall’Ufficio nazionale di statistica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6081069/6081069/2025-04-10/-cpi-in--di-0-1-a-Agenzia Xinhua

