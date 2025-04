Dayitalianews.com - Napoli, incendio a Caivano: allarme diossina e scuole chiuse

Colonna di fumo visibile per chilometri: aria potenzialmente tossicaUn vastoè divampato mercoledì 9 aprile alle 16:30 nell’area industriale di Pascarola, nel Napoletano, all’interno di una fabbrica di solventi chimici. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’allerta resta alta a causa della possibile contaminazione dell’aria da sostanze inquinanti, tra cui la.Il rogo, ora completamente domato, ha generato una densa nube di fumo nero che si è estesa rapidamente raggiungendo vari comuni dell’hinterland napoletano, fino ae parchi:in diversi comuniPer motivi di sicurezza, diversi comuni tra cui Acerra e Afragola hanno disposto la chiusura die parchi pubblici. La decisione è stata presa in attesa dei dati ufficiali sulla qualità dell’aria, che saranno forniti dall’Arpac, già operativa sul posto per le analisi ambientali.