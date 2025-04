In arrivo la Cometa di Pasqua | astrofisico Masi spiega a Fanpage it quando e come vederla dall’Italia

cometa è stata scoperta in questi giorni e per questo motivo è stata ribattezzata "cometa di Pasqua". A partire dall'ultima settimana di aprile l'astro chiomato sarà visibile la sera, subito dopo il tramonto; per sapere quando e come ammirarlo dall'Italia abbiamo contattato l'astrofisico Gianluca Masi. Ecco cosa ci ha raccontato. Leggi su Fanpage.it Una nuovaè stata scoperta in questi giorni e per questo motivo è stata ribattezzata "di". A partire dall'ultima settimana di aprile l'astro chiomato sarà visibile la sera, subito dopo il tramonto; per sapereammirarlo dall'Italia abbiamo contattato l'Gianluca. Ecco cosa ci ha raccontato.

In arrivo la Cometa di Pasqua: astrofisico Masi spiega a .it quando e come vederla dall'Italia. Arriva la cometa di Pasqua, forse visibile a occhio nudo. Arriva la cometa di Pasqua: quando e come osservarla dall'Italia. SWAN25F: la cometa di Pasqua, un fenomeno celeste da non perdere. L'esperto conferma: arriva la Cometa di Pasqua! Potrebbe essere visibile ad occhio nudo da questa data di aprile. La cometa con le corna sarà visibile a Pasqua. Ne parlano su altre fonti

In arrivo la Cometa di Pasqua: astrofisico Masi spiega a Fanpage.it quando e come vederla dall’Italia - Una nuova cometa è stata scoperta in questi giorni e per questo motivo è stata ribattezzata "Cometa di Pasqua" ... (fanpage.it)

Arriva la cometa di Pasqua: quando e come osservarla dall'Italia - Analizzando i dati dello strumento Swan a bordo della sonda Soho di Nasa ed Esa, l'astronomo australiano Michael Mattiazzo ha appena scoperto una nuova cometa. Nome provvisorio: SWAN25F. "Al momento è ... (hdblog.it)

Arriva la cometa di Pasqua: forse sarà visibile a occhio nudo - Una nuova cometa promette di dare spettacolo dopo Pasqua. È già osservabile con piccoli telescopi amatoriali e dopo il periodo pasquale dovrebbe diventare visibile con un piccolo binocolo o forse anch ... (tgcom24.mediaset.it)