Taxi | via libera al concorso per dodici nuove licenze

libera della Giunta comunale al concorso pubblico per l’assegnazione, a titolo oneroso, di 12 nuove licenze Taxi, che si andranno ad aggiungere alle 78 esistenti, per potenziare e qualificare il servizio di trasporto urbano alternativo.In linea con l'ultima Legge in materia (Asset. Parmatoday.it - Taxi: via libera al concorso per dodici nuove licenze Leggi su Parmatoday.it .Viadella Giunta comunale alpubblico per l’assegnazione, a titolo oneroso, di 12, che si andranno ad aggiungere alle 78 esistenti, per potenziare e qualificare il servizio di trasporto urbano alternativo.In linea con l'ultima Legge in materia (Asset.

Taxi: via libera al concorso per dodici nuove licenze. Taxi a Milano, via libera a 450 nuove licenze: il Tar respinge il ricorso dei conducenti. Bando taxi, via libera dalla Giunta alle graduatorie definitive per il rilascio di 1.000 nuove licenze. Via libera in Cina ai "taxi volanti": ok ai velivoli per passeggeri a bassa quota. TAXI, A BOLZANO VIA LIBERA AL NUOVO REGOLAMENTO. Taxi a Milano, via libera a 450 nuove licenze: il Tar blocca il ricorso dei conducenti. Ne parlano su altre fonti

Via libera alla riforma dei Trasporti, dopo i nuovi bus extraurbani cambiano anche noleggio e taxi - Previste 500 nuove licenze per il nolo con conducente regionale autorizzato per tutta la regione e non più dai singoli comuni no aree metropolitane ... (blogsicilia.it)

Via libera in Cina ai “taxi volanti”: ok ai permessi per velivoli passeggeri a bassa quota - La Cina è ufficialmente entrata nell’era dei “taxi volanti”. Due aziende cinesi, la EHang e la sua joint venture Hefei HeYi Aviation, hanno ottenuto dalla Civil Aviation Administration of China […] ... (ecodallecitta.it)

Monza: taxi introvabili? Ecco la svolta che può cambiare tutto - A Monza, la scarsità di taxi è un problema che i cittadini segnalano da tempo, soprattutto nelle ore serali quando trovare un’auto disponibile diventa un’impresa. Con sole 24 vetture in circolazione, ... (monza-news.it)