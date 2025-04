Ilnerazzurro.it - Maglia Inter Valentino Rossi: prezzo e dove acquistarla

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’ha deciso di omaggiare i 46 anni di, pilota di fama mondiale, icona del motociclismo e gran tifoso dell’. In occasione del compleanno del campione, l’in collaborazione con Nike, hanno creato unada trasferta celebrativa dedicata al famoso numero 46.La jersey Away 2024/25 dell’è stata repretata per l’occasione, fondendo calcio e motociclismo in un design unico. Al centro del concept, l’inconfondibile simbolo del “Sole e Luna”, emblema di, che campeggia nella parte centrale della, a rappresentare l’unione di due mondi e il profondo legame tra il nove volte campione del mondo e il club di Milano.Tra i dettagli esclusivi spicca il numero 46, posto sotto lo swoosh Nike, e un’etichetta posizionata alla base dellacon la dicitura: “Engineered to the exact specifications of”.