Sangiuliano | Dimissioni? Mi chiedo se ho fatto la scelta giusta

Sangiuliano ha dichiarato di non essere sicuro «di aver fatto la scelta giusta a dimettermi». In un’intervista rilasciata a Hoara Borselli per il Giornale, l’ex ministro ha riportato il suo stato attuale: «meglio ma non bene». Facendo riferimento al passato, ha ricordato le parole di Prezzolini, il quale, dopo trent’anni trascorsi negli Usa, scrisse: «l’America mi rifà. Spero avvenga anche a me con Parigi». Attualmente corrispondente della Rai nella capitale francese, Sangiuliano ha poi sottolineato: «Sono stati mesi di grande sofferenza esistenziale. Ora voglio voltare pagina. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità che hanno analizzato i fatti. Ho sempre creduto nella giustizia. E voglio ringraziare i miei avvocati».L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (Imagoeconomica). Lettera43.it - Sangiuliano: «Dimissioni? Mi chiedo se ho fatto la scelta giusta» Leggi su Lettera43.it Gennaroha dichiarato di non essere sicuro «di averlaa dimettermi». In un’intervista rilasciata a Hoara Borselli per il Giornale, l’ex ministro ha riportato il suo stato attuale: «meglio ma non bene». Facendo riferimento al passato, ha ricordato le parole di Prezzolini, il quale, dopo trent’anni trascorsi negli Usa, scrisse: «l’America mi rifà. Spero avvenga anche a me con Parigi». Attualmente corrispondente della Rai nella capitale francese,ha poi sottolineato: «Sono stati mesi di grande sofferenza esistenziale. Ora voglio voltare pagina. Ho trovato sulla mia strada magistrati competenti e di grande professionalità che hanno analizzato i fatti. Ho sempre creduto nella giustizia. E voglio ringraziare i miei avvocati».L’ex ministro della Cultura Gennaro(Imagoeconomica).

Sangiuliano: «Dimissioni? Mi chiedo se ho fatto la scelta giusta». Caso Sangiuliano, Boccia: il ministro sotto ricatto. Lui valuta un esposto in Procura. La versione di Sangiuliano: «Io e Boccia avevamo una relazione. Meloni ha respinto le mie dimissioni». Sangiuliano verso esposto in Procura, Boccia: "Le denunce non si minacciano, si fanno". Sangiuliano al Tg1: «Era una relazione affettiva. Chiedo scusa a mia moglie». Sangiuliano in tv:' Meloni mi ha detto di andare avanti. Non sono ricattabile. Chiedo scusa a mia moglie'. Ne parlano su altre fonti

Sangiuliano: "Mi chiedo se ho fatto bene a dimettermi da ministro" - L'ex titolare della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo l'archiviazione sul caso Boccia: "Su di me accanimento feroce" ... (msn.com)

Sangiuliano dopo l'archiviazione: “Forse non era giusto dimettersi da ministro” - "Me lo chiedo ogni giorno" se era giusto dimettersi. Così l'ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, risponde in una intervista a 'Il Giornale', dopo la notizia, arrivat ... (napolitoday.it)

Gennaro Sangiuliano si sfoga: "Sto meglio, ma non bene. Sono stati mesi di grande sofferenza esistenziale" - Dopo l'archiviazione sul caso Boccia, l'ex titolare della Cultura dice che non sa se ha fatto bene a dimettersi: "Credo di aver subìto un massacro mediatico senza precedenti, per nulla. Braccato, chiu ... (today.it)