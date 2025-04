Tra Legnago e Villa Bartolomea sull' Adige tra paesaggi mestieri e storie d' acqua

Dall'ombra dell'Arena a quella dei salici: la provincia scaligera prende parte alla Giornata Regionale del Turismo Fluviale 2025, istituita ufficialmente dalla Regione del Veneto con Legge Regionale n. 5/2024 in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto, in programma.

L'ADIGE TRA LEGNAGO E VILLA BARTOLOMEA. Legnago. Con il gommone sull'Adige. Escursione in gommone: "Paesaggi e mestieri dell'Adige tra Legnago e Villa Bartolomea" il 13 aprile 2025.

Escursione in gommone: "Paesaggi e mestieri dell'Adige tra Legnago e Villa Bartolomea" - Punto di partenza la rampa alaggio fiume Adige sita in via XXIV Aprile a Legnago, 37045 (VR). Il contributo richiesto è di 20 euro. In caso di maltempo, l'evento verrà riprogrammato. L'esperienza è a ... (veronasera.it)