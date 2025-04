Panorama.it - Re Carlo e Camilla, la foto dell’incontro a sorpresa con il Papa

Sorridente e senza l’ausilio dell’ossigeno,Francesco è apparso in ottima forma nellagrafia diffusa dalla Sala Stampa vaticana che lo ritrae insieme a ReIII e alla Regina. L’incontro si è svolto mercoledì pomeriggio a Casa Santa Marta. Anche i sovrani britannici, vestiti in abiti scuri, hanno mostrato sorrisi distesi durante la visita. Nello scatto, il Re tiene in mano un pacchetto rosso – presumibilmente un dono per il Pontefice – mentre la Regina stringe la mano aFrancesco, comodamente seduto in poltrona.L’incontro, inizialmente previsto nell’agenda del viaggio di Stato della Royal Family, era stato rinviato a causa del lungo ricovero del Santo Padre al Policlinico Gemelli, durato 38 giorni, per una polmonite bilaterale. La visita si è infine svolta ieri, in forma privata e della durata di circa venti minuti, sancendo un momento di rilievo nel dialogo tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Anglicana.