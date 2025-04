Atletica La Torre sull’infortunio di Jacobs | Serio ma è tornato a muoversi Tamberi in gara prima di Tokyo

Jacobs “è abbastanza Serio”, ma Marcell “è tornato a muoversi”. È questo l’importante aggiornamento fornito dal direttore tecnico della Nazionale di Atletica Antonio La Torre in occasione dell’evento “Il Foglio a San Siro”. Una situazione delicata, quindi, ma che conferma il ritorno all’attività del campione olimpico di Tokyo 2020. Il velocista azzurro un pesante stop a Jacksonville, in Florida, proprio alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere il suo primo impegno stagionale, con l’esordio sui 200 a Miami.Il problema muscolare al retto femorale sembrava decisamente grave, portando a ipotizzare un periodo di almeno quattro settimane di stop. Negli ultimi giorni il problema sembrava essere stato ridimensionato, nonostante Jacobs dovrebbe comunque saltare gli impegni di Diamond League in Cina, delle World Relays di Guangzhou e del meeting Gold di Tokyo. Leggi su Sportface.it L’infortunio di“è abbastanza”, ma Marcell “è”. È questo l’importante aggiornamento fornito dal direttore tecnico della Nazionale diAntonio Lain occasione dell’evento “Il Foglio a San Siro”. Una situazione delicata, quindi, ma che conferma il ritorno all’attività del campione olimpico di2020. Il velocista azzurro un pesante stop a Jacksonville, in Florida, proprio alla vigilia di quello che avrebbe dovuto essere il suo primo impegno stagionale, con l’esordio sui 200 a Miami.Il problema muscolare al retto femorale sembrava decisamente grave, portando a ipotizzare un periodo di almeno quattro settimane di stop. Negli ultimi giorni il problema sembrava essere stato ridimensionato, nonostantedovrebbe comunque saltare gli impegni di Diamond League in Cina, delle World Relays di Guangzhou e del meeting Gold di

