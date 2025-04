Re Carlo cita Dante nel primo discorso di un monarca britannico al Parlamento italiano

Dante “e quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Con una citazione dalla Divina Commedia si è concluso il discorso di Re Carlo III davanti al Parlamento riunito, prima volta per un monarca britannico. GUARDA LE FOTOCarlo e Camilla: le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Re Carlo cita Dante nel primo discorso di un monarca britannico al Parlamento italiano Amica. Amica.it - Re Carlo cita Dante nel primo discorso di un monarca britannico al Parlamento italiano Leggi su Amica.it (askanews) – «Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni nel nostro continente ora e in futuro possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo avremo fatto potremo dire con“e quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Con unazione dalla Divina Commedia si è concluso ildi ReIII davanti alriunito, prima volta per un. GUARDA LE FOTOe Camilla: le foto più belle del viaggio tra Roma e Ravenna Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Reneldi unalAmica.

Re Carlo cita Dante nel primo discorso di un monarca britannico al Parlamento italiano. Re Carlo alle Camere parla in italiano e cita Virgilio e Dante: «Dopo le difficoltà potremo «uscire… a riveder le stelle». C'è un filo prezioso che ci lega: le nostre genti». Il discorso di Carlo III al parlamento, tra citazioni di Dante e Virgilio in italiano. Il video di Re Carlo III che parla in italiano citando la Divina Commedia di Dante e Giovanni Falcone. Montecitorio, Re Carlo III omaggia la Resistenza e Falcone. E cita Dante: `E quindi uscimmo a riveder le stelle». Il discorso di re Carlo a Montecitorio, cita Dante e Falcone. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo alla Camera parla in italiano e cita Dante: “Spero di non rovinare la vostra lingua” – Video - La battuta del sovrano che a Montecitorio ha fatto ridere i parlamentari. Ecco cosa ha re Carlo III all'inizio del proprio intervento ... (ilfattoquotidiano.it)

Re Carlo cita Dante nel primo discorso di un monarca britannico al Parlamento italiano - (askanews) – «Qualunque siano le sfide e le incertezze che inevitabilmente affrontiamo come nazioni nel nostro continente ora e in futuro possiamo superarle insieme e lo faremo insieme e quando lo ... (amica.it)

Il discorso di re Carlo a Montecitorio, cita Dante e Falcone - "Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno unito e Italia e per impegnarmi per fare tutto quello che posso per rafforzarlo nel tempo che mi sarà concesso come re", ha detto re ... (ansa.it)