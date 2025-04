Tesla effetto Musk pesa su assicurazione furto e incendio | di quanto è aumentata

assicurazione per la Tesla. Forse anche a causa dei molti atti di vandalismo verso queste auto, registrati nelle ultime settimane, in Italia il costo delle polizze furto-incendio per assicurare l’auto elettrica prodotta da Elon Musk è aumentato, e di molto. Il dato arriva dall’analisi di Facile.it, che esaminando un campione . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Vola il prezzo dell'per la. Forse anche a causa dei molti atti di vandalismo verso queste auto, registrati nelle ultime settimane, in Italia il costo delle polizzeper assicurare l’auto elettrica prodotta da Elonè aumentato, e di molto. Il dato arriva dall’analisi di Facile.it, che esaminando un campione .

