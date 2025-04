Esuberi servizio vigilanza Ast Terni sindacati chiedono salvaguardia occupazione

Ternitoday.it - “Esuberi servizio vigilanza Ast Terni”, sindacati chiedono salvaguardia occupazione Leggi su Ternitoday.it “Chiediamo che i lavoratori dell’indotto dichiarati in esubero vengano riassorbiti direttamente dall’Ast per evitare tagli di personale che, seppure non diretto, rappresenta il tessuto produttivo del nostro territorio. Chiediamo inoltre l’apertura di un tavolo in prefettura al fine di.

“Esuberi servizio vigilanza Ast Terni”, sindacati chiedono salvaguardia occupazione. Sindacati chiedono tutela per esuberi vigilanza Ast Terni. AST, esuberi personale vigilanza, Alviti chiede incontro ad Arvedi e ministero. Vigilanza privata possibili esuberi personale Sicuritalia Acciai Speciali Terni. Ne parlano su altre fonti

Firmato il nuovo contratto di servizio con Ast, ecco cosa cambia: “Ora il rilancio dell’azienda” - «È stato firmato il contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi in house tra la Regione e l’Ast. Abbiamo posto così l’ultimo sostanziale tassello al complesso iter, fortemente voluto dal mio ... (itacanotizie.it)

Firmato contratto in house per miglioramento servizi Ast Sicilia - È stato formalizzato il contratto di servizio per l’erogazione delle attività di trasporto pubblico “in house” tra la Regione Siciliana e l’Azienda Siciliana Trasporti (Ast), con avvio operativo ... (canalesicilia.it)

Svolta sul rilancio dell’Ast, approvato il nuovo contratto per i servizi in house - “L’Ast – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò – rappresenta un’azienda strategica per la Regione. Negli scorsi mesi non sono mancati i servizi realizzati prontamente in ... (ilsicilia.it)