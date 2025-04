Google Discover sta arrivando ache sui dispositivi desktop

Google ha annunciato l'imminente rilascio del di Google Discover per desktopL'articolo Google Discover sta arrivando ache sui dispositivi desktop proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Discover sta arrivando ache sui dispositivi desktop Leggi su Tuttoandroid.net Nelle scorse ore il team diha annunciato l'imminente rilascio del diperL'articolostasuiproviene da TuttoAndroid.

Google Discover sta arrivando ache sui dispositivi desktop. Google Discover, si diffondono i link accorciati in caso di condivisione. Google Maps: in arrivo strumenti AI per analizzare traffico e infrastrutture. Il "tuo spazio" su Google Discover arriva su sempre più smartphone Android. Cos’è Google Search Console: guida per webmaster e SEO. Google lancia Daily Listen, la funzione che trasforma il feed Discover in un podcast. Ne parlano su altre fonti

Il "tuo spazio" su Google Discover arriva su sempre più smartphone Android - Da qualche anno, la parte superiore del feed di Google Discover - che si è recentemente rifatto il look - si è arricchita con una serie di schede informative in stile widget, progettate per fornire da ... (hdblog.it)

Google Discover, si diffondono i link accorciati in caso di condivisione - Google sta ampliando la pratica di accorciare i link condivisi tramite Discover, la funzionalità del suo motore di ricerca che offre all’utente un feed personalizzato di articoli e notizie dal Web in ... (hdblog.it)

Google Discover: “Il tuo spazio” sempre su più device - Da diverso tempo all’interno dell’applicazione Google nella sezione Discover è presente un ulteriore sottosezione definita come il tuo spazio, all’intern ... (tecnoandroid.it)