Drammatico incendio in una villetta | perde la vita un uomo di 69 anni Ricoverata in gravi condizioni la figlia Probabile origine accidentale E’ successo nella frazione di Pavona ad Albano

incendio ha sconvolto la tranquillità di Pavona, frazione di Albano Laziale, nelle prime ore di giovedì 10 aprile. Intorno alle 6 del mattino, una squadra dei vigili del fuoco di Marino è intervenuta in via Firenze per un rogo divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina su due livelli.Tragico il bilancio: muore un uomo di 69 anniUna volta entrati nell’abitazione, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: all’interno è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo italiano di 69 anni, ormai già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.La figlia messa in salvo ma intossicata dal fumoAll’interno dell’appartamento si trovava anche la figlia della vittima, 39 anni, che è stata tratta in salvo e immediatamente affidata al personale sanitario del 118. Dayitalianews.com - Drammatico incendio in una villetta: perde la vita un uomo di 69 anni. Ricoverata in gravi condizioni la figlia. Probabile origine accidentale. E’ successo nella frazione di Pavona, ad Albano Leggi su Dayitalianews.com L’intervento alle prime luci dell’alba in via FirenzeUn graveha sconvolto la tranquillità didiLaziale, nelle prime ore di giovedì 10 aprile. Intorno alle 6 del mattino, una squadra dei vigili del fuoco di Marino è intervenuta in via Firenze per un rogo divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina su due livelli.Tragico il bilancio: muore undi 69Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: all’interno è stato rinvenuto il corpo senzadi unitaliano di 69, ormai già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.Lamessa in salvo ma intossicata dal fumoAll’interno dell’appartamento si trovava anche ladella vittima, 39, che è stata tratta in salvo e immediatamente affidata al personale sanitario del 118.

