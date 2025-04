Cede un solaio in piena notte e al mattino un incendio in un appartamento

solaio di un’abitazione è venuto già, nel corso della notte, a Collepasso. Per fortuna, una struttura disabitata e di conseguenza nessuno è rimasto ferito, ma è stata una situazione che ha richiesto un lungo lavoro, protrattosi all’incirca dalle 2 fino a mattino fatto. Un intervento. Lecceprima.it - Cede un solaio in piena notte e al mattino un incendio in un appartamento Leggi su Lecceprima.it LECCE – Ildi un’abitazione è venuto già, nel corso della, a Collepasso. Per fortuna, una struttura disabitata e di conseguenza nessuno è rimasto ferito, ma è stata una situazione che ha richiesto un lungo lavoro, protrattosi all’incirca dalle 2 fino afatto. Un intervento.

Cede un solaio in piena notte e al mattino un incendio in un appartamento. Viale Teocrito chiuso in direzione Cadorna: sotto la strada, cede il solaio del canale San Giorgio. Angri, incendio nei garage: cede il solaio, sgomberato il primo piano di un palazzo. Maltempo, cede il solaio di una casa: tragedia sfiorata a Rossano ·. Ne parlano su altre fonti

Cede un solaio a Collepasso e due incendi in città - Notte di interventi per i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le zone interessate dal crollo e dai roghi in via Bari e via Filzi. (leccesette.it)

Terremoto a Napoli, scossa avvertita nella notte. Danni e gente in strada, cede solaio, “persona estratta in vita” - Una scossa di terremoto forte e prolungata è stata avvertita nel cuore della notte, all’1.24 di giovedì 13 marzo a ... una abitazione di Pozzuoli si è registrato il cedimento di un solaio nella camera ... (ilriformista.it)

Salento, si stacca l'intonaco dal solaio nella casa popolare: travolta anziana - In piena notte, crolla l’intonaco del solaio della camera da letto nella casa di una anziana signora nella Zona 167. Solo per fortuna la donna, che a quell’ora dormiva, non è stata travolta ... (msn.com)