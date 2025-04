Ex Milan Fonseca | Non ho avuto il tempo mi dispiace Per loro…

Fonseca, ex tecnico rossonero ora al Lione, ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian parlando anche del Milan. Le sue parole Pianetamilan.it - Ex Milan, Fonseca: “Non ho avuto il tempo, mi dispiace. Per loro…” Leggi su Pianetamilan.it Paulo, ex tecnico rossonero ora al Lione, ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian parlando anche del. Le sue parole

Paulo Fonseca, ex Milan: «Squalificato per 9 mesi per fare di me un esempio per il calcio francese» - Parla l'ex tecnico rossonero: «Mandato via dal Milan perché in Italia non si dà tempo agli allenatori» Paulo Fonseca a tutto tondo in un’intervista rilasciata al The Guardian, prima della sfida tra il ... (corriere.it)

Ex Milan, Fonseca a Lione sta facendo grandi cose - La scelta estiva di mettere Paulo Fonseca sulla panchina rossonera è, forse, quella che lascia più rimpianti alla società. Con Antonio Conte libero, il club di via Aldo Rossi ha deciso di affidare le ... (msn.com)

Colpo a zero per il Milan: lo manda Fonseca - L'ex allenatore del Milan consiglia i rossoneri, ecco un colpo che potrebbe tornare molto utile al Diavolo: affare a titolo gratuito I vari snodi della Il Milan mette nel mirino un interessante affare ... (spaziomilan.it)