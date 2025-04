Oasport.it - 24 Ore Le Mans: McLaren conferma il programma Hypercar dal 2027

Anchecorrerà nella classe regina l’edizionedella 24 Ore Lee di conseguenza l’intero FIA World Endurance Championship con una propria. La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale dal parte del brand di Woking già impegnato con forza in F1, in FIA Formula E e nella NTT IndyCar Series.Poche le informazioni a disposizione per unche verrà definito in occasione della prossima 24h Lea giugno. I britannici saranno protagonisti con una LMDh e di conseguenza dovranno affidarsi ad un costruttore per la realizzazione del telaio.WE’RE BACK! @FIAWEC and @24hoursofle, see you on track inpic.twitter.com/EvnLhzTpCC—(@F1) April 10, 2025Dallara sembra la favorita su Oreca, Ligier e Multimatic, gli italiani sono impegnati dal 2023 nel FIA World Endurance Championship e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con Cadillac e BMW.