Scienza i moscerini della frutta come microrobot viventi

moscerini della frutta possono essere guidati ad agire come microrobot. Lo studio e' stato pubblicato su PNAS. Progettare e costruire sistemi meccanici che operino su scala microscopica e' un compito impegnativo. Eppure organismi come i moscerini della frutta eseguono molti dei movimenti e delle funzioni desiderati di un robot su scala microscopica all'interno di un corpo compatto. Aleksandr Rayshubskiy e colleghi hanno sviluppato una piattaforma per sfruttare i sistemi visivi e olfattivi dei moscerini della frutta per guidarli in compiti specifici. I moscerini della frutta rispondono al movimento percepito nel loro ambiente in modo prevedibile, consentendo la manipolazione degli indizi visivi per guidarli lungo un percorso.

Il volo del moscerino.

