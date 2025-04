Erbe spontanee oltre un metro e mezzo nel quartiere Pp1 di Montesilvano la segnalazione di un cittadino FOTO

«Invio in allegato alcune FOTO dello stato di assoluto degrado in cui versano alcune strade del quartiere Pp1 di Montesilvano».Così inizia la segnalazione di un nostro lettore.Leggi i nostri approfondimenti nella sezione DossierChe poi prosegue: «Tralasciando per questa volta la pulizia.

