Fisica Quantum Nexus a Bagnoli | esposizione interattiva e immersiva

Quantum in Italia”. Così il rettore dell’Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, spiega la nuova mostra Quantum Nexus inaugurata ieri a Napoli, un’esposizione interattiva, immersiva e interdisciplinare, pensata per avvicinare il grande pubblico ai principi rivoluzionari della Fisica quantistica e alle sue applicazioni in settori come il calcolo, la sicurezza, la medicina e la comunicazione del futuro. La mostra è stata realizzata da Città della Scienza in collaborazione con l’associazione Eudora e i più importanti enti di ricerca e università della Campania. “C’è una forte ricerca scientifica – ha spiegato Lorito – molto avanzata a Napoli, con la Federico II che ha il computer quantistico più potente d’Italia ed è anche l’unico pc quantistico nell’Ue interamente pubblico, con quella enorme potenza a disposizione dei ricercatori. Leggi su Ildenaro.it “Narriamo qui a Città della Scienza la rivoluzione che sta avvenendo nel mondo ma anche in Campania che è tra le regioni più avanti nella tecnologiain Italia”. Così il rettore dell’Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, spiega la nuova mostrainaugurata ieri a Napoli, un’e interdisciplinare, pensata per avvicinare il grande pubblico ai principi rivoluzionari dellaquantistica e alle sue applicazioni in settori come il calcolo, la sicurezza, la medicina e la comunicazione del futuro. La mostra è stata realizzata da Città della Scienza in collaborazione con l’associazione Eudora e i più importanti enti di ricerca e università della Campania. “C’è una forte ricerca scientifica – ha spiegato Lorito – molto avanzata a Napoli, con la Federico II che ha il computer quantistico più potente d’Italia ed è anche l’unico pc quantistico nell’Ue interamente pubblico, con quella enorme potenza a disposizione dei ricercatori.

